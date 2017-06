Matteo Bonizzoni e Margherita Chiesa si esibiscono alla Casa della Musica

A Milano e Varese si aggiunge anche Busto Arsizio tra le mete dei tour turistici dedicati allo stile Liberty. Grazie alle sue ville padronali, simbolo di un'epoca di grande sviluppo non solo industriale, la città può ritenersi parte integrante di questo

Gli Incontri chitarristici e mandolinistici bustesi entrano nel periodo estivo e propongono anche quest’anno una serie di concerti nella bella cornice della Villa Ottolini-Tosi.

Il primo di questi vedrà protagonista un duo chitarra e mandolino formato da Matteo Bonizzoni e Margherita Chiesa. Questo duo, che si è formato da alcuni anni con lo scopo preciso di proporre il repertorio specifico per questa formazione, ha già effettuato numerosi concerti sul territorio nazionale riscuotendo ovunque entusiasmo e buoni consensi.

Il programma che ci viene proposto spazia infatti sul repertorio per mandolino e chitarra non legato solamente al periodo classico, del quale peraltro ascolteremo la Sonata concertata di Niccolò Paganini, ma anche al periodo romantico e contemporaneo, non dimenticando la musica di altri Paesi e culture come il Giappone o il Brasile. Ascolteremo quindi brani di Paganini, Graziani-Walter, Marucelli, Beer-Demander, Nagaoka, Kuwahara, Wolff e Pereira.

L’appuntamento da non perdere è per sabato 17 giugno alle ore 18,00 presso la Casa della Musica – villa Ottolini-Tosi in via Volta, 4. Al termine del concerto i Mandolinisti Bustesi saranno lieti di offrire un piccolo aperitivo a tutti gli intervenuti. Ingresso libero e gratuito. L’evento è organizzato nell’ambito di “Busto Estate” con il contributo dell’Amministrazione comunale.