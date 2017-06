Matteo Borrozzino tra gli “azzurri” del beach volley

Varie sport disabili

Bella notizia per il settore giovanile della Libertas Cantù, Matteo Borrozzino è stato infatti convocato per il collegiale nazionale di beach volley in programma a Formia dal 26 al 28 giugno prossimi. Non è la prima volta che un giocatore canturino viene chiamato in azzurro ma per la prima volta è un prodotto del vivaio Libertas: “Sono veramente felice che un giovane proveniente dal nostro vivaio sia stato convocato per un collegiale della nazionale di beach .

Il lavoro fatto su centinaia di ragazzi sotto la guida di Nadia Cravagna, Francesco Bernasconi, Luca Butti e Letizia Minazzato sta dando i suoi frutti. Si tratta di unna soddisfazione veramente importante per una società come la nostra. Speriamo di continuare su questa strada e di avere anche altri risultati” ha detto il presidente Ambrogio Molteni. Molto felice, e non potrebbe essere altrimenti, il giovane atleta canturino: “Sono davvero contento per questa opportunità e so che sarà un’esprienza bellissima. Volevo ringraziare la società, la mia allenatrice Nadia Cravagna e l’allenatore della selezione lombarda Fabrizio Incitti”.