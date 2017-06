Matteo, in sella da Milano a Palermo per consegnare l’agenda rossa di Borsellino

Foto varie

Una staffetta in bici per ricordare l’attentato in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta, un evento che compie 25 anni. L’agenda rossa del magistrato non è mai stata ritrovata e il 25 giugno 2017 una ciclostaffetta partirà da Milano portando con sè un’agenda rossa che attraverserà l’Italia, si riempirà di testimonianze, storie e persone e aggiungerà Palermo il 19 luglio 2017 e verrà consegnata a Salvatore Borsellino che, in tutti questi anni, non ha mai smesso di lottare.

Uno dei due che correrà in bici per lo stivale si chiama Matteo Picchetti De Lillo, ha 27 anni, è nato in svizzera e, fino a 20 anni, ha vissuto in provincia di Varese.

La bici per Matteo è stata da sempre una passione: fin da giovanissimo si diede all’agonistica ed ebbe due maestri importanti: papà Riccardo e nonno Niko, Domenico De Lillo, ex campione di ciclismo, come corridore, ma anche come allenatore: 3 titoli mondiali e 9 italiani.

Corse, sveglie alle 6 del mattino, allenamenti, sbalzi d’umore ma anche grandi lezioni di vita: rispetto degli avversari, costanza nell’impegno, determinazione nel perseguire i propri obiettivi.

«Uno dei primi insegnamenti fu quando chiesi: – Nonno, come si fa ad andare forte in discesa?

E lui mi rispose: – Lascia i freni. Diciamo che da lì imparai a non aver paura ma anche cosa voleva dire rialzarsi, dato che, avendo preso troppa velocità, caddi qualche metro più a valle», racconta Matteo, che ha smesso di correre a livello agonistico a 18 anni ma il suo amore per la bici non si è esaurito, « e per questo e per il valore dell’iniziativa, ho deciso di accompagnare Ivan e Luca per portare l’agenda rossa in questa ciclostaffetta da Milano a Palermo. Inoltre farò da portabandiera per l’Amova, che è l’associazione medaglie d’oro al valore atletico».

