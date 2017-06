Mattina nera per i motociclisti: tre incidenti in un’ora

(immagine di repertorio)

Brutta mattinata per i motociclisti, con tre incidenti tra auto e moto in poco più di un’ora.

Il primo sinistro si è verificato in Valganna. Poco dopo le 7.30, sulla SS233, un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza di Ghirla. A terra un motociclista di 55 anni, rimasto ferito non in modo grave. Soccorso da un’ambulanza di Sos Cunardo è stato ricoverato per accertamenti, in codice verde, all’Ospedale di Luino. Per i rilievi sono stati allertati i Carabinieri di Luino.

Il secondo incidente dopo un’ora a Varese, sulla Sp1. Lo scontro alle 8.35 e anche in questo caso ad avere la peggio è stato chi viaggiava in moto, una ragazza di 28 anni che è stata trasportata da un mezzo della Croce Rossa in codice giallo all’Ospedale di Varese. Allertati i Carabinieri.

Infine, pochi minuti prima delle 9, a Legnano, il terzo incidente. Coinvolto un motociclista di 58 anni, che si è scontrato con un’auto in via Carducci, all’altezza del civico 93. Anche per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale.