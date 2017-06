Max Biaggi è uscito dalla rianimazione nel giorno del suo compleanno

foto varie di eventi vari

Nel giorno del suo 46esimo compleanno, Max Biaggi è uscito dalla rianimazione.

L’incidente che lo ha visto coinvolto a Latina, nel corso di un allenamento, lo ha tenuto a letto, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma per 17 giorni.

Oggi, lunedì 26 giugno, l’annuncio dell’uscita dall’incubo con un post su Twitter dedicato ai suoi numerosi fan: “Stavolta ho rischiato di non esserci. Grazie per gli auguri e per l’affetto”.

Dedicato a tutti voi. ❤️ pic.twitter.com/nkbgdUuoj5 — Max Biaggi (@maxbiaggi) 26 giugno 2017

Anche la compagna Bianca Atzei, attrice e cantante, ha festeggiato il compleanno di Max Biaggi con un post su Instagram: i due compaiono abbracciati, mentre si baciano sul letto d’ospedale, il tutto accompagnato da un messaggio di ringraziamento e di amore: