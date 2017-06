Max De Aloe in concerto al Maga con il suo Baltic Trio

musica generica

Valo in finlandese significa “luce”. È il titolo del nuovo Cd e del progetto del Max De Aloe Baltic Trio , la formazione animata dall’apprezzato jazzista di Gallarate, che mercoledì 14 giugno tornerà in città per suonare al museo Maga, unica tappa in zona per il tour di promozione del nuovo disco.

Il Max De Aloe Baltic Trio vede la collaborazione del musicista con due fuoriclasse del jazz nord europeo: il chitarrista finlandese Niklas Winter e il contrabbassista danese Jesper Bodilsen (che proprio in questi giorni ha suonato con Stefano Bollani, accompagnato a Berlino dalla prestigiosa orchestra dei Berliner Philharmoniker).

Il sound del trio risente dell’influenza rarefatta del jazz nordico e amalgama con un gusto melodico autentico e intenso che, da sempre, caratterizza la musica di Max De Aloe. L’idea originale alla base di Valo è far incontrare nuove composizioni dei tre musicisti con rivisitazioni di brani di musica antica.

Spazio a Claudio Monteverdi, Henry Purcell, ma anche ad alcune perle musicali ritrovate nella cattedrale finlandese di Turku sulla Graduale Aboense, una partitura realizzata con i neumi appartenente al XIV-XV secolo.



Il concerto al museo Maga di Gallarate è il secondo appuntamento di promozione del nuovo lavoro di De Aloe, che sarà poi ospite a Treviso il 15 giugno (al Chiostro di Santa Caterina), il 16 al parco delle Terme di Levico, sabato 17 giugno allo Sheraton Diana Majestic a Milano, domenica 18 giugno al Castello di Lusuolo a Massa Carrara, lunedì 19 giugno a Piazzale Michelangelo a Firenze.

La musica di Max De Aloe arriverà poi fino ad Hong Kong in luglio per il festival interazione World Harp Congress ed è in programma anche un tour in Finlandia con il progetto VALO.

Max De Aloe Baltic Trio

Museo MaGa – via De Magri, 1 – Sala degli Arazzi

mercoledì 14 giugno – ore 21.00 – ingresso € 10,00

info: www.maxdealoe.it info@maxdealoe.it