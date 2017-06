Maxi evento al castello Sforzesco per la nuova stagione del Trono di spade

Foto varie

Il 17 luglio, dopo la trasmissione americana in onda su HBO, usciranno in Italia le puntate della nuova stagione di Games of Thrones e prima del lancio Sky Atlantic, il canale che le manderà in onda, ha preparato un maxi evento a tema al castello Sforzesco di Milano.

L’appuntamento è al Castello Sforzesco il 15 e 16 luglio e si chiamerà “l’Inverno al Castello”.

Per la due giorni sono previste installazioni, rappresentazioni sceniche e musicali dedicati alla serie televisiva Il Trono di Spade e, forse il momento più atteso, la trasmissione – in contemporanea con gli Stati Uniti – della prima puntata della nuova stagione.