Maxi schermo in piazza Libertà per la Champions

Per la prima volta a Saronno il maxischermo per la finale di Champions League. Ad annunciato l’assessore al Commercio Francesco Banfi: “Grazie ad uno sponsor e all’impegno del Distretto urbano del commercio abbiamo la possibilità di tifare insieme e goderci una delle partite più belle ed emozionanti del mondo”.

Per permettere ai tifosi bianconeri e più in generale a tutti gli appassionati di calcio ai massimi livelli di godersi la finale di Coppa Campioni sarà posizionato un maxi schermo l’angolo tra piazza Libertà e via Mazzini.

“L’idea – continua Banfi – è quella di rivivere la magia, l’emozione, la condivisione delle notti dell’ultima edizione degli europei che ha visto giovani, famiglie e pensionati vivere in piazza i brividi delle partite della nazionale”. Quindi dal risultato più che positivo del primo test la scelta di creare un momento di socialità anche per la finale che vede confrontarsi la Juventus e il Real Madrid. “L’Italia schiera la squadra innegabilmente più adatta a sottrarre dalle bacheche spagnole la coppa con le orecchie – conclude Banfi – L’unico problema? Stavolta non è il mio Milan!”.