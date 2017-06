Memorial Lazzati: il premio al miglior “ostacolista” della Vidoletti

andrea lazzati

Giovedì 8 giugno 2017 con inizio ore 9.15 alla scuola media Vidoletti di Varese si svolgerà 18° Memorial Andrea Lazzati. Si tratta della 18esima edizione del Memorial istituito dalla scuola media e dalla famiglia Lazzati in memoria di Andrea, alunno della scuola media di Masnago, mancato prematuramente il 3 ottobre 1999.

Un ragazzo sensibile e un ottimo atleta: è ancora suo, infatti, il record della scuola degli 80 m ad ostacoli (altezza 82 cm), ottenuto nella primavera del 1991, a Sesto Calende, durante la fase provinciale dei Giochi della Gioventù, categoria ‘cadetti’.

Lo scopo del premio è incentivare i giovani nello svolgimento della pratica sportiva, in modo particolare dell’atletica leggera.

Il Premio viene assegnato annualmente all’alunno e all’alunna della scuola, che nel corso dell’anno sono riusciti ad ottenere la miglior prestazione nella corsa ad ostacoli.

Il Premio – che non può essere vinto due volte dallo stesso atleta – consiste in un trofeo e in un buono, per l’acquisto di materiale sportivo.

Saranno inoltre premiati con una medaglia i dieci ragazzi e le dieci ragazze, che sono riusciti ad ottenere nel corso dell’anno i migliori tempi, sempre nella corsa ad ostacoli.

La cerimonia di premiazione è prevista per giovedì 8 giugno alle ore 9.15 alla scuola media Vidoletti.