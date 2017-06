Merletti: “Siam noi i campioni della qualità”

Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato nazionale, e Carlo Calenda, ministro per lo Sviluppo Economico, da oggi hanno in comune una cosa in più: aver parlato per la prima volta nella Nuvola di Fuksas il centro congressi dell’Eur a Roma all’assemblea nazionale di Confartigianato.

Non è un dettaglio da poco perché come hanno sottolineato entrambi se c’è uno sport nazionale che riesce bene agli italiani è parlar male della bellezza che riescono a generare. “La nuvola – ha detto Merletti- rappresenta un’eccellenza dell’architettura e anche del valore artigiani“.

In prima fila oltre a Calenda, c’erano il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, e la presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini con i ministri Martina, Costa e Galetti.

Una presenza istituzionale importante a cui si è aggiunto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

DA PAPA FRANCESCO AI TERREMOTATI

Il primo pensiero di Merletti è andato ai terremotati del Centro Italia. Una dedica sentita che il presidente di Confartigianato collega quasi per istinto a Papa Francesco e alle sue parole sul valore etico e sociale dell’imprenditore.

La relazione è poi filata dritta come un treno, senza fare fermate di comodo per nessuno, sulle questioni ancora aperte che penalizzano il mondo delle micro e piccole imprese: fisco, energia, credito, politiche europee, lavoro di cittadinanza, industria 4.0 (ancora poco inclusiva)e digital divide.

Confartigianato Varese incassa una citazione del ministro Calenda che dice di aver apprezzato il suggerimento e le critiche sul funzionamento degli incentivi del piano Industria 4.0 che “da oggi si chiamerà Impresa 4.0″ ha detto il ministro.

Seguono approfondimenti