Messa in sicurezza della materna di Orago, deviazione in provinciale

Foto varie

Per consentire i lavori di messa in sicurezza del muro di recinzione sella Scuola Materna di Orago, confinante con la banchina della strada provinciale SP341 (via Varesina), sabato 17 giugno dalle ore 8 e fino al termine dei lavori, previsti nella mattinata, sarà effettuata una deviazione del traffico sulle strade comunali.

I mezzi provenienti da Gallarate e diretti a Varese saranno deviati su via Autostrada e via Cesare Battisti per poi immettersi nuovamente sulla strada provinciale.

I mezzi provenienti da Varese saranno deviati sulla corsia di sinistra della strada provinciale, per consentire l’insediamento del cantiere dei lavori, lo stazionamento dei mezzi e del personale sulla corsia di destra.

La Scuola Materna di Orago che ha una storia ultracentenaria necessita periodicamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alla scrupolosa ed attenta osservanza di tutte le norme di sicurezza che le leggi prevedono che il CDA, che ha una convenzione con l’Amministrazione Comunale, affronta con l’aiuto dei genitori, dei volontari e con la generosità dei cittadini, tra cui la signora Cele Daccò, sempre disponibile ed attenta alle esigenze della Scuola.