Mettete gli stivali, torna la festa country

Torna la sagra Country da Matt, organizzata dall’Associazione giovanile Matt de Casàa, nata nel 2012 da un creativo gruppo di giovani di Casale Litta in collaborazione con l’Assessorato comunale alle Politiche Giovanili.

In programma sabato e domenica 24/25 giugno una festa country che vede la sua terza edizione nella cornice spettacolare del Centro Ippico La Fonda, in via S. Allende 23 a Casale Litta.

Si parte il sabato sera con musica live e country line dance con scuole di ballo che animeranno la festa coinvolgendo il pubblico. La serata sarà accompagnata da una cena country western e dal torneo di beer pong.

Anche quest’anno ci sarà la possibilità di dormire sotto le stelle nell’Accampamento “La Risacca”, tutti sono invitati a portare tende e sacchi a pelo.

Domenica si inizia alle 11.30 con balli country, passeggiate a cavallo per bambini, giochi gonfiabili e spettacolo equestre per i più grandi. Dalle 18.00 si ricomincia con il marchio di fabbrica dei Matt de Casàa: l’aperitivo del viandante, che “stimola il palato” in preparazione di una gustosa cena western.

Non mancheranno balli a ritmo di musica country con tanto di scuola di danza per chi volesse buttarsi nei “balli di gruppo”.

Il programma completo è reperibile sulla pagina Facebook dei Matt de Casàa o sul sito www.comune.casalelitta.va.it