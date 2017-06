Un azteco a Varese

Metti un Azteco a Varese: Ollinatl Contreras porta la cultura Azteca in giro per l’Europa.

Per circa 25 anni il messicano Ollinatl, che tradotto dalla lingua nahuatl all’italiano vuol dire “acqua in movimento”, ha viaggiato tra il Messico e diversi paesi europei.

Ultimamente apprezza in particolare l’Italia e tra qualche mese sarà ad Ispra, poi come l'”acqua in movimento”, in Germania.

Giovedì 15 giugno è stato ospitato dalla Pro Loco Azzate, per una serata sul suono dei tamburi in collaborazione con il gruppo Reiki.

Nella foto Ollinatl Contreras già pronto in costumi aztechi nella hall dell’hotel varesino che l’ha ospitato.