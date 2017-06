Metti una sera un brindisi in riva al lago

Foto varie

L’appuntamento nei locali con Varesenews questa volta è arrivato in riva al Maggiore, sul lungolago di Laveno Mombello ospite del cocktail bar di Patrick, da lui stesso battezzato Patrick’s Kafè. Una specie di bistrot dal sapore degli anni ‘30 che ha apparecchiato la nuova sala appena inaugurata per i cittadini di Laveno e dintorni che hanno risposto alla chiamata del nostro giornale.

Foto varie

Come già è accaduto in tutti gli incontri fatti fino ad oggi l’appuntamento con i lettori ha aperto spunti di dibattito per noi fondamentali per capire come continuare a fare questo lavoro e rispondere alle esigenze di tutti.

In particolare abbiamo cercato di capire come si accede al giornale, quando lo si consulta, che cosa ci si aspetta di trovare e che cosa manca rispetto a quello che già facciamo.

Anche l’incontro di Laveno nasce all’interno delle iniziative che abbiamo organizzato per festeggiare i vent’anni di storia di Varesenews, un festeggiamento che abbiamo organizzato con l’intento di confrontarci ancora più di quel che avviene quotidianamente con i nostri lettori.

Foto varie

È per questo che abbiamo pensato a tantissimi appuntamenti per incontrare i lettori: direttamente in casa, con l’iniziativa “Indovina chi porta il caffè” che porta la redazione in casa dei lettori tutte le settimane; alle feste, con “20 anni di Varesenews in Tour” e anche nei locali dei paesi della nostra provincia.

Anche a Laveno, inoltre, abbiamo raccontato il progetto del film di Digitalife, l’ultima impresa nella quale si è cimentato Varesenews, un docu-film che vuole raccontare il cambiamento che il digitale sta portando nelle nostre vite.

E proprio da questo spunto è arrivata una delle storie più curiose della serata, quella dell’Associazione “Laveno Eventi”, nata prima come un’iniziativa tutta digitale nel 2013 per lanciare l’idea la Festa della musica e diventata un’associazione molto attiva che organizza eventi a Laveno e che proprio in questi giorni sta dando vita ad una nuova edizione della festa.

Il prossimo appuntamento con “Un drink con Varesenews” sarà allo Spitz di Varese in viale Valganna 34 martedì 27 giugno alle 19.30. Ci si può già iscrivere gratuitamente attraverso questo modulo: