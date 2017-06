Mimmo Mottura per Cassano: “Risposte immediate ai cittadini”

Mimmo Mottura, commerciante di vini e bevande in Cassano, è il candidato di In movimento per Cassano e dal Pd. Una candidatura che è partita dalla sua lista civica e proseguita con l’adesione del Pd al progetto.

Al centro del suo programma mette in particolare i temi del sociale, nel contrasto alle fragilità e nella solidarietà (propone anche di attivare un progetto per il recupero delle eccedenze alimentari a favore delle persone in difficoltà).

Promette anche una maggiore attenzione al territorio (un tema sentito a Cassano, teatro di disastrose inondazioni in passato: ha dedicato anche un evento specifico) e alla cura del decoro urbano, mettendo l’accento più sull’efficenza dell’ente che non su grandi progetti. È inoltre orgoglioso dell’apertura ai giovani nelle due liste, in particolare della sua In movimento per Cassano, che ha come capolista un giovane 18enne, che è stato “sindaco dei ragazzi” solo pochi anni fa.

La video intervista: