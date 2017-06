Mirabelli: “Si chieda più trasparenza alla Lega Civica”

Fabrizio Mirabelli, 2016, Pd. Dirigenziale.

Il consigliere comunale Fabrizio Mirabelli interviene sul caso Molina, che vede indagati esponenti della Lega Civica.

“Mi auguro che il presidente del Consiglio comunale Malerba, nonché capogruppo della Lega civica abbia, al più presto, la sensibilità istituzionale, che pare non abbia ancora avuto, di revocare la delega in Commissione Urbanistica a Giampaolo Ermolli. Le vicende giudiziarie avranno il loro corso, e nessuno è colpevole fino alla condanna definitiva, ma devono, necessariamente, restare fuori da Palazzo Estense”.

Il consigliere Pd chiede che la maggioranza si attivi per garantire la legalità:

“Il consigliere Giampiero Infortuna si domanda, giustamente, che cosa dica il PD di Varese sulle recenti vicende giudiziarie relative al Molina, che vedono coinvolti i vertici della Lega civica. Ce lo domandiamo in tanti e se lo domandano anche tanti nostri elettori. Ricordo anch’io che, in occasione di un’indagine che ha investito l’ex sindaco Fontana, fu chiesto ai consiglieri del PD, su indicazione del sindaco Galimberti, di firmare un documento politico sulla legalità e sulla trasparenza che tutti noi firmammo volentieri. Oggi, sarebbe importante che il gruppo consiliare del PD, pur nel rispetto della presunzione di innocenza delle persone indagate e del lavoro della Magistratura, condividesse un documento analogo per ribadire, con fermezza, che legalità e trasparenza sono valori fondamentali. Confido nel fatto che il nostro capogruppo e il nostro Segretario cittadino, dopo la dichiarazione congiunta con le altre forze che compongono la maggioranza, si mettano al più presto al lavoro in questa direzione”.