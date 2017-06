Miriam Longeri: “Vogliamo un vero cambiamento di rotta”

Interviste candidato sindaco Miriam Longeri

Vera sorpresa della campagna elettorale gerenzanese Miriam Longeri, candidata sindaco di Forza Italia è l’unica donna aspirante alla poltrona di primo cittadino di Gerenzano. E’ sostenuta dal partito che nell’ultima tornata elettorale aveva fatto parte della coalizione Insieme e Libertà per Gerenzano con cui però negli ultimi anni ha avuto diverse divergenze che hanno portato all’uscita dalla maggioranza.

Il prossimo sindaco accompagnerà Gerenzano nel 2020: come immagina il prossimo quinquennio? Quale vocazione dovrà avere?

“Mi auguro che il prossimo quinquennio sarà caratterizzato da un cambiamento di rotta. Gerenzano ha assunto la conformazione di un Paese “dormiente” e si può davvero fare di più e di meglio perché le risorse ci sono, ma non sono adeguatamente sfruttate, basta valorizzare ed ottimizzare ciò che è già presente sul territorio.Per realizzare alcuni punti del programma della mia lista non è neppure necessario un grande sforzo economico, ma soltanto tanta volontà ed entusiasmo, che al gruppo che rappresento non manca”.

La sicurezza è uno dei temi caldi in città: la videosorveglianza è una soluzione? E quali sono le altre possibilità ci sono?

“L’attivazione delle telecamere già presenti sul territorio e l’installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza nelle zone più a rischio del Paese è certamente uno strumento importante, ma da solo non è sufficiente. Per risolvere la problematica relativa alla sicurezza è opportuno incentivare la collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell’ordine e sensibilizzare i cittadini anche informandoli sulle possibilità di usufruire di sovvenzionamenti regionali per l’installazione di sistemi di allarme e di antifurto per tutelare la sicurezza privata”

Ex discarica, quali sono le criticità e come affrontarle?

“La falda acquifera di Gerenzano risulta inquinata e chiunque amministrerà il Paese nei prossimi anni dovrà agire tempestivamente con un intervento di bonifica per tutelare la salute dei cittadini. Il nostro gruppo potrà contare sul prezioso appoggio a livello regionale del Consigliere regionale di Forza Italia Luca Marsico, presidente della commissione Ambiente della Regione Lombardia, che è già intervenuto personalmente alla presentazione della nostra lista per darci il suo sostegno”

Negli ultimi anni diversi negozi del centro hanno chiuso i battenti, come vitalizzare il cuore della città?

“Intendiamo rianimare il paese, e con esso la sua economia, attraverso la promozione di eventi – quali il palio, i mercatini (come quello di Forte dei Marmi), Street Food – già presenti nelle realtà dei paesi vicini e replicabili sul nostro territorio, così da coinvolgere tutti i cittadini di ogni fascia d’età, ma anche e soprattutto i commercianti locali”

Quali sono i provvedimenti da prendere e i temi da affrontare nei primi 100 giorni?

“Il primo intervento nei primi 100 giorni non potrà che riguardare la scuola materna, a seguire la cura del verde con la riqualificazione dei parchi per bambini e la realizzazione dell’area cani. Una delle nostre priorità è poi rappresentata dal lavoro; pertanto provvederemo all’apertura di uno sportello “informa-lavoro” e ad approntare misure volte alla ricerca della prima occupazione per i giovani e alla ricollocazione delle persone di mezza età che hanno perso il lavoro. Per raggiungere tali obiettivi potremo contare sul contributo di una consulente del lavoro presente nella nostra lista”