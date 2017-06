Miss Mascara è la bresciana Sara Calabria

Continua il tour Miss Italia 2017. Nel parco estivo della discoteca Mascara (Via della Favorita, 17 a Mantova), si è svolta la prima delle due tappe della stagione estiva 2017: nella giornata del 2 Giugno Festa della Repubblica con lo sfondo del tricolore è stata eletta Miss Mascara la bresciana Sara Calabria.

La titolare Carmen, in collaborazione con l’Agente Regionale Miss Italia Alessandra Riva, come ogni anno ha riproposto il concorso più importante d’Italia: Miss Italia! Un evento di alto livello per garantire al proprio pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda ma anche spettacolo. Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni varie hanno contribuito a rendere questo evento speciale.

Le ragazze si sono esibite nella loro arte portando sul palco le loro doti e la loro personalità: attrici, cantanti, ballerine e sportive… scopriremo il talento e i sogni delle belle giovani d’oggi.

La giuria era composta da 7 giurati: è stata presieduta Dal Sig. Azzali Piermario della Gioielleria Azzali 1881 di Mantova, che ha omaggiato la prima classificata con uno splendido gioiello Miluna. Segretario, è stato l’imprenditore Meniconi Feliciano. Gli altri giurati: Il titolare dell’agenzia viaggi Cribor, Christian Borsari, La titolare dell’Istitituto Brunails, Marogna Bruna, l’imprenditore Ignazio Leone, l’imprenditore Pasquale Panaia, la stilista Valentina Negri.

Alle 22.00 ha avuto inizio lo spettacolo e alle h 24.00 l’elezione di Miss Mascara 2 le ragazze elette che accedono alle Finali Regionali 2017

Le 7 vincitrici della selezione sono:

1°- Miss Mascara è Sara Calabria (passa alle regionali).18 anni, giovanissima di Adro (BS), alta 1,73, occhi azzurri e capelli corti, ha stregato la giuria del Mascara a Mantova. Studia per diventare estetista, ama la danza moderna, hip-hop e jazz.

2°- Miss Bellezza Rocchetta è Giulia Rossi, 21 anni di Grumello del Monte (BG). Pratica, da tredici anni, a livello agonistico danze Caraibiche posizionandosi anche a livello nazionale.

3° – Miss Equilibra è Gaia Bassani, 19 anni di Martinengo (BG), alta 1,72, studia all’istituto di ragioneria. Si descrive come una ragazza determinata e testarda. La sua passione più grande è scrivere.

4° – Miss Tricologica è Francesca Milesi, 20 anni di Bagnatica (BG), alta 1,70, studia lingue e letterature straniere all’Università di Bergamo. Si è infatti esibita parlando arabo.

5° – Miss Alpitour è Veronica Sandionigi, 19 anni di Brembate (BG), alta 1,74. E’ una maturanda all’istituto “Socio Sanitario”. Si è descritta come una ragazza solare, piena di energia e con una grande sensibilità

6° – Miss Dermal Institute è Cristina Colombo, 19 anni di Casirate d’Adda (BG). Studia al Liceo classico, vorrebbe diventare una giornalista. Tra le sue passioni c’è quella di suonare la chitarra sia acustica che elettrica.

7° – Miss Interflora è Valentina Bosatta, 20 anni di Bergamo, alta 1,72. Frequenta la facoltà di Biotecnologie. Si descrive come una ragazza molto estroversa e intraprendente. Le sue passioni più grandi sono, il canto , la recitazione e la moda.

Madrine della serata sono state 2 bellissime ragazze: Gloria Pezzaioli (di Montichiari, Bs) ha rappresentato la Lombardia nelle pre-finali nazionali con il titolo di Miss Eleganza Lombardia 2017. Giulia Gatta (Brescia) si è aggiudicata il passaggio alle regionali vincendo il titolo di Miss Bellezza Rocchetta, il 20 maggio a Trescore in provincia di Bergamo.

Alessandra Riva ora vuole pensare al futuro. Quest’anno vuole stupire ancora di più degli altri anni! Per ottenere ciò, oltre alla bellezza, le ragazze dovranno anche imparare a conquistare il pubblico e la giuria con la loro personalità, solo in questo modo riusciranno ad avere successo nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Quest’anno si punta a trovare le VERE rappresentanti della Bellezza Italiana, in modo da ambire veramente al Titolo di Miss Italia 2017, le fasce minori conquistate in passato non bastano più.

Per il casting sono state contattate tutte le ragazze residenti nella zona di Mantova e nelle province di tutta la Lombardia.

Invitiamo tutte le ragazze di Mantova ad iscriversi per il prossimo appuntamento del 7 Luglio alla discoteca Mascara. Vuoi provare un’esperienza unica ed emozionante, attraverso la tua bellezza vuoi rappresentare al meglio la Tua città e regione?