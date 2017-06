Modifiche nella viabilità nel fine settimana

Varese Pride, le immagini 3

Sono diverse le iniziative del fine settimana nel centro città che comporteranno delle modifiche alla circolazione. Eccoli

VENERDI’ E SABATO SERA

Partono domani gli eventi organizzati in collaborazione tra Comune di Varese e i commercianti. Domani, sabato 17 giugno, in via Sacco ci saranno tre concerti lungo la strada chiusa al traffico dalle ore 20 a mezzanotte. In via Robbioni invece l’associazione Substrato organizzerà una serie di iniziative e una mostra artistica. Inoltre, i negozi e i bar aderenti di via Sacco e Robbioni resteranno aperti. Ad esibirsi in via Sacco saranno i “Ragni su Marte” che proporranno un genere Indi/rock/pop, e i solisti Michelangelo Di Cerbo e Marco Maffei. Le iniziative sono state organizzate dal Comitato di via Sacco e dall’associazione Substrato, in collaborazione con il Comune di Varese.

Questa sera (venerdì) e domani, sabato 17 giugno, dalle ore 20.00 a mezzanotte, saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio.

SABATO, VARESE PRIDE 2017

Il Comune di Varese informa che domani, sabato 17 giugno 2017, ci potranno essere rallentamenti, con deviazioni alla circolazione, per il passaggio del corteo “Varese Pride 2017” lungo le vie cittadine e alcune strade saranno chiuse al traffico. Il corteo effettuerà dalle ore 14 il seguente percorso: concentramento e partenza da via Sacco. Il corteo poi proseguirà lungo via Bernascone, piazza Monte Grappa (lato Camera di Commercio), via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Volta e arrivo in piazza Monte Grappa con presidio fino alle ore 20. Si informa inoltre che dalle 12.00, sarà chiuso il parcheggio Aci di piazza Ragazzi del 99.

In occasione della manifestazione, per ragioni di sicurezza, il Comune, su indicazione delle Forze dell’Ordine, ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di consumare, in strada e in piazza, bevande in bottiglie di vetro e lattina ma solo in contenitori di plastica.

“Sta funzionando il rapporto e la sinergia con i commercianti le diverse associazioni di categoria – dichiara Ivana Perusin, assessore alle Attività produttive del Comune di Varese – I commercianti hanno apprezzato la sperimentazione della chiusura al traffico del centro i venerdì e sabato e stanno mettendo in campo una grande proposta di iniziative che verranno realizzate per tutta l’estate. Inoltre sta riscuotendo successo anche l’iniziativa che abbiamo lanciato ieri come Distretto Urbano del Commercio, in collaborazione con il Comune di Varese e Confcommercio Ascom Varese, di sviluppare una programmazione di iniziative in sinergia tra le realtà economiche e l’amministrazione”.

Nel concreto l’iniziativa prevede che il Distretto Urbano del Commercio di Varese supporterà ogni singola iniziativa che verrà organizzata dai commercianti con un contributo pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 200 euro ad evento e sarà inoltre garantita un’assistenza per la semplificazione delle autorizzazioni previste. “In sole 24 ore dal lancio dell’iniziativa – prosegue l’assessore Perusin – abbiamo già raccolto tantissime proposte da parte di commercianti interessati ad organizzare eventi per animare l’estate varesina”.