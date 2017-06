Molina, Infortuna si smarca dal Pd

“Il Partito Democratico, a Varese, che cosa dice rispetto a ciò che sta accadendo?” Questo l’interrogativo posto da parte dal Consigliere Comunale di Palazzo Estense Giampiero Infortuna, tra i candidati più suffragati alle elezioni amministrative del 2016. La riflessione di Infortuna fa seguito alle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti importanti esponenti della politica locale, alla cronaca negli ultimi giorni. “Senza chiaramente permettermi di entrare nel merito delle accuse mosse nei confronti delle persone indagate a vario titolo, mi limito a invitare il primo cittadino, il gruppo consiliare e la segreteria cittadina del partito di cui faccio parte e che rappresento nelle Istutizioni da tanti anni a seguirmi nel prendere una posizione chiara e distaccata nei confronti di quanto accaduto. Lo stesso atteggiamento in difesa dei valori di legalità e di trasparenza è stato peraltro assunto dai Consiglieri dell’attuale maggioranza, su indicazione del Sindaco Galimberti, per mezzo della sottoscrizione di un documento politico relativo ad un’indagine che ha recentemente investito l’ex Sindaco Fontana.

Giampiero Infortuna, Consigliere Comunale PD Varese

, senza dare in alcun modo adito a chi vorrebbe indicarci come esponenti politici che, in casi come questi, utilizzano due pesi e due misure a seconda delle occasioni”.