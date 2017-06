Monti: “Rsa Aperta deve continuare”

Varie dai comuni

Gentile Direttore,

sono a scriverle in risposta alla lettera della signora Emanuela, che si è rivolta al vostro quotidiano per segnalare la fine della sperimentazione del progetto RSA aperte di Regione Lombardia, che consente di avere una cura domiciliare per gli anziani.

Anzitutto vorrei specificare come credo si tratti di un progetto importante e prezioso, un modello funzionante che ha davvero consentito a moltissime persone di avere assistenza presso la propria abitazione; un servizio di cui hanno usufruito pazienti cronici e soggetti molto anziani, in particolare le fasce economicamente più deboli della popolazione.

Accolgo e faccio mio l’appello lanciato a mezzo lettera su Varese news dalla signora Emanuela e la voglio rassicurare circa un mio pieno interessamento con la Direzione Generale Sanità della Lombardia: sto monitorando la cosa per fare in modo che si arrivi ad una risoluzione positiva.

Ritengo sia fondamentale che ‘RSA aperte’ continui e ATS verifichi che ASST dei Laghi non interrompa questo servizio. Al contrario auspico una sua continuazione e un ulteriore potenziamento per una sperimentazione che è rivelata vincente. Dietro a questo progetto infatti esistono centinaia di persone che oggi, grazie ad un modello di Welfare innovativo, sono assistite da una Regione che realmente pensa al cittadino e lo pone al centro della sua azione istituzionale.

Si tratta di una pratica fondamentale di supporto alla popolazione e le sue modalità di esecuzione rientrano a pieno titolo nei principi contenuti nella riforma della Sanità lombarda voluta dal Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. Per queste ragioni credo sia opportuno fare quanto possibile per mantenere attivo il servizio.

Emanuele Monti

Consigliere regionale Lega Nord