Monti: “Siamo preoccupati per la situazione occupazionale della Mam”

emanuele monti

Il sindaco di Morazzone e segretario provinciale della Lega Nord, Matteo Bianchi ha inviato oggi una lettera al Presidente della Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, Pietro Foroni circa la situazione occupazionale dell’azienda MAM Spa, chiedendo audizione al Pirellone. Ne dà notizia il consigliere regionale leghista Emanuele Monti.

“Condivido l’appello del Sindaco Bianchi – spiega Monti – per le sorti dei lavoratori della MAM di Morazzone. Siamo preoccupati per la situazione occupazionale di quest’azienda varesina, leader mondiale nella produzione di collettori, che attualmente dà lavoro a 150 persone ed è stata rilevata da un gruppo cinese. Recentemente infatti il management ha annunciato 90 esuberi, una perdita di posti di lavoro notevole, che è necessario scongiurare. Il sindaco ha già preso contatti con la proprietà per discutere del piano industriale e delle prospettive future per questo grande patrimonio produttivo per il nostro territorio. Regione Lombardia vuol dare il tempo agli enti locali di fare la loro parte e per questo motivo l’audizione in commissione Attività Produttive sarà calendarizzata per settembre. Le istituzioni regionali e locali sono fermamente intenzionate a fare la loro parte per evitare che 90 famiglie si trovino in difficoltà. Questa è la nostra priorità, arrivare ad una soluzione condivisa per impedire che, ancora una volta, il nostro territorio venga impoverito a causa di scelte operate all’estero, – conclude Monti – fatte unicamente in nome del profitto.”