Moon&Stars, tutto pronto per il grande festival in piazza

Elli Goulding in concerto a Locarno

Poco meno di un mese e Locarno tornerà ad allietare con il suo coinvolgente openair migliaia di ospiti

provenienti dalla Svizzera e dall’estero. Da venerdì 14 luglio a sabato 22 luglio nella splendida cornice di Piazza Grande un concerto fantastico seguirà l’altro.

Proprio dietro Piazza Grande quest’anno una nuova area festeggia la sua prima come elemento importante di quest’edizione di Moon&Stars, una nuova area festival. Invitanti furgoni gastronomici assicurano la presenza di delizie per il palato, bar conviviali rinfrescano le gole assetate degli spettatori e un piccolo ma grazioso palco («Piazza Piccola») garantisce con successi di cantanti e

cantautori nazionali e internazionali un intrattenimento musicale di ottima qualità.

In tutte le giornate del festival si esibiscono fino a cinque band, e dalle 23.30 dj locali faranno culminare la serata nella giusta atmosfera. Una visita alla nuova area festival è completamente gratuita per tutti: chi è dunque nei paraggi, ha per la prima volta la possibilità di gustare, anche senza il biglietto per il concerto di Moon&Stars, un assaggio della bella atmosfera festivaliera. Chi ha già assistito a Moon&Stars lo sa: c’è davvero tanto da fare e vedere. Sia di giorno con bagni al lago o escursioni, sia nelle magiche notti sotto il cielo stellato ticinese. In particolare durante i concerti, quando le ore estive vengono celebrate con una musica mozzafiato, l’atmosfera straordinaria di Locarno è davvero percepibile. E, anche se la voglia di tornare a casa sarà davvero poca, per un rientro senza complicazioni ci sono i treni supplementari delle FFS che ogni sera tornano nella Svizzera tedesca.

Fermate e orari di partenza sono disponibili nell’orario ufficiale. Chi arriva in treno, ha inoltre molteplici vantaggi: grazie a un’ulteriore promozione in cooperazione con le FFS, infatti, gli ospiti di Moon&Stars viaggiano a metà prezzo. Un doppio vantaggio, se si considera che i tempi di viaggio sono stati ridotti di 30 minuti grazie alla nuova galleria del San Gottardo. L’offerta combinata può essere prenotata online sul sito di Ticketcorner. Nulla può più ostacolare un buon viaggio.

«Via libera» sembra essere il motto del Moon&Stars di quest’anno. Un concetto avvalorato anche dal nuovo sistema di pagamento senza contanti «cashless». Ecco come funziona: ritirare gratuitamente presso un «Cash-Point» o nell’area del festival una carta cashless, caricarla con l’importo desiderato e gestirla con l’app Moon&Stars. Cashless Payment: moderno, semplice, veloce e sicuro.

In cartellone: Macklemore & Ryan Lewis, Fedez & J Ax, Zucchero, LP, Sohne Mannheims, Andreas Bourani, Lo & Leduc, Gola, Trauffer, Jamiroquai, Seven, Sting, Tom Odell, Amy Macdonald, Zuri West, Imagine Dragons, Clean Bandit, Gotthard, Krokus.

Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita ufficiale su ticketcorner.ch