Moriggia in festa per un intero fine settimana

Chiesa Moriggia Gallarate

Nuova edizione, la 33ª, della Festa della Comunità di Moriggia.

Anche quest’anno si sono fatte le cose in grande con appuntamenti di tutto rilievo come quello di domenica 25 giugno alle 21.15 quando, direttamente da Colorado Cafè, Paolo Casiraghi interpreterà Suor Nausicaa con risate assicurate che ovviamente culmineranno con la celebre battuta «e gliene dà tante, ma tante!». La serata sarà introdotta dal Mago Tatos per una esplosione di magia per i più piccoli.

Come da tradizione la Festa della Comunità ha come fiore all’occhiello gli stand gastronomici che saranno il filo conduttore della festa, quest’anno arricchiti dalle novità della grigliata di carne argentina (giovedì 22 e 29 giugno), della paella alla valenciana (venerdì 23 e 30 giugno) e dello stand per un fresco e gustoso gelato artigianale (presente tutte le serate della festa) oltre alle caratteristiche casette di legno, simili a quelle natalizie, con crepes, caramelle e ghiottonerie varie.

La festa si aprirà con gli appuntamenti sportivi caratterizzati dai tornei di calcio per la categoria “open” intitolati alla memoria di Alberto Depalma e “under 12” alla memoria di Gianluca Tomelleri a cui si aggiungeranno i giochi per i bambini, la pesca di beneficenza e gli altri spettacoli musicali e di intrattenimento: Venerdì 23 giugno alle 21.15 spettacolo teatrale “Peter Pan” messo in scena dai ragazzi di II e III media con una storia che offre a tutti una riflessione sul senso di diventare grandi; Sabato 24 giugno il palcoscenico dell’Oratorio cardinal Schuster sarà animato da “I Baltrascan” con un sorprendente repertorio che spazia dalla tradizione della canzone popolare lombarda per arrivare allo straordinario lavoro che Nanni Svampa ha eseguito nel tradurre Brassens-

Venerdì 30 giugno serata musicale con i “Blu Notte” che proporranno musica da ballare e karaoke; Sabato 1 luglio omaggio al musical con il concerto corale live “The sound of musical” della “Compagnia Teatrale Dietro le Quinte”.

Domenica 2 luglio musica dal vivo con il gruppo “4Dancing” che presenterà uno spettacolo di intrattenimento musicale con revival, dance italiana e cover dagli anni 70 ai giorni nostri, a seguire i giochi pirotecnici.

Sabato 1 e domenica 2 luglio verrà allestito nel cortile dell’oratorio uno scivolo acquatico della lunghezza di 50 metri dove tutti potranno divertirsi a scivolare sull’acqua.

Numerosi anche gli appuntamenti religiosi e culturali: sabato 24 giugno la s. Messa prefestiva delle 17.30 sarà presieduta da don Michele Barban e faremo festa con lui per il suo 50° di ordinazione sacerdotale; Domenica 25 giugno la s. Messa delle ore 10 sarà concelebrata con i precedenti parroci di Moriggia, don Franco Bonatti e don Giuseppe Collini che, rimasto a Moriggia per 20 anni, ha avuto la gravosa incombenza della costruzione della nuova chiesa parrocchiale. Per l’occasione subito dopo la s. Messa sarà inaugurata in oratorio la mostra fotografica allestita da Beniamino Bordoni per il decennale della costruzione della chiesa e sarà disponibile una stampa speciale, tratta dal disegno stile carboncino opera del crennese dott. Ferruccio Locarno. La s. Messa prefestiva di Sabato 1 luglio vedrà la partecipazione del novello sacerdote don Marco Ferrari, originario di Ferno (nel nostro Decanato) e ordinato sacerdote dal card. Angelo Scola lo scorso 10 giugno; infine Domenica 2 luglio la s. Messa delle ore 10 sarà presieduta da mons. Franco Agnesi, Vescovo ausiliare e Vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Milano.

«Anche quest’anno, puntuale, è arrivata la tradizionale Festa della Comunità di Moriggia – ha affermato il parroco don Luigi Pisoni -. Quest’anno, oltre a lasciarci coinvolgere da numerosi ed ancora più ricchi stand gastronomici e da appuntamenti di gioco, intrattenimento e svago, avremo modo di riflettere sulla nostra Comunità in cammino. Ce ne dà l’occasione il decennale della costruzione della chiesa parrocchiale e, come i discepoli sulla strada di Emmaus, avremo modo di camminare nel segno e nell’insegnamento di Gesù Cristo».

Tutti gli eventi si terranno all’Oratorio “cardinal Schuster” di via Gramsci 95 a Moriggia di Gallarate, anche in caso di brutto tempo.