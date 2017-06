Lutto al Malpensa Rugby, muore Claudio Bartoli

Foto varie

Malpensa Rugby, squadra di Gallarate e Busto Arsizio perde il suo amato presidente.

“Claudio Bartoli stamattina ha precocemente lasciato un grande vuoto nei cuori dei familiari a cui va il nostro sostegno e di tutti gli atleti”, fanno sapere dall’associazione sportiva.

Claudio ha consegnato al Malpensa Rugby una grande eredità, iniziata con il suo sogno di dare una casa al nostro meraviglioso sport. Ora il compito della famiglia del rugby sarà di raccogliere questo sogno e lavorare con impegno per realizzarlo, onorando la memoria di colui che sarà il nostro presidente per sempre.

Claudio Bartoli, 56 anni, era molto conosciuto nella zona del Gallaratese: venne eletto consigliere regionale con la Lega Nord nel 1995 e nel 2001 partecipò alle elezioni come candidato sindaco a Gallarate dove ricoprì la carica di consigliere comunale.

Lo ricorda anche il suo amico Danilo Barban, che è stato anche assessore allo sport: “Mi viene in mente solo l’entusiasmo e la passione che aveva nell’affrontare la vita e le iniziative, qualsiasi fossero sociali, politiche o come ultimamente col Malpensa Rugby sportive. Capacità ed entusiasmo coniugate al meglio. Si mi mancherà molto era un esempio positivo per tutti”

Le esequie si svolgeranno lunedì 12 giugno alle 15 presso la chiesa del Cuoricino in via Ceresio 19 a Cardano al Campo, preceduti alle 14.30 dal santo Rosario.

Un Rosario verrà recitato anche domenica 11 giugno alle 17 alla chiesa parrocchiale di Crenna.

La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato in via Milano, 29 a Gallarate