Mostre, cinema all’aperto e incontri: appuntamenti a Villa Frua

Ecco gli appuntamenti dell’estate in Biblioteca, a Villa Frua.

Questa sera, giovedì 22 giugno, alle 21, in Villa Frua l’appuntamento è con il film “Yo-yo ma i musicisti della via della seta”. serata organizzata in collaborazione con l’associazione culturale L’Immaginario e pensata come un omaggio alla Festa Europea della Musica che continuerà per tutto il fine settimana (entrata: 7 euro).

Sabato 1 luglio, alle ore 11, a villa Frua inaugurazione della mostra “Parchi Nazionali D’Italia” con le fotografie di Hartmut Eckstein. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il CAI e Infopoint Laveno. All’inaugurazione parteciperà il Gruppo Corale Arnica con alcuni canti. Al termine, un aperitivo offerto dalla Strada dei sapori.

Infine, a partire dal 4 luglio, al museo di Cerro verranno proiettati i primi 4 film della rassegna estiva, che fanno parte del programma dedicato ai diritti inviolabili dell’uomo cui ha collaborato la sezione ANPI di Laveno Mombello.

Queste le date e i film:

– martedì 4 luglio – h 21.30 – MIRACOLO A LE HAVRE di A.Kaurismaki

– venerdì 7 luglio – h 21.30 – COLPA DI COMUNISMO di E.Sgarbi

– martedì 11 luglio – h 21.30 – LA BICICLETTA VERDE di H.Al-Mansour

– venerdì 14 luglio – h 19 – apericena eritreo/etiope e alle 21 documentario ASMARINA di Alan Maglio e Medhin Paolos (incontro con gli autori).