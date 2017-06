Motorizzazione, 20 condannati e 2 morti

motorizzazione civile apertura

Torna in aula, dopo molti anni, il maxi processo per le tangenti alla motorizzazione di Varese: favori in cambio di revisioni compiacenti. Oggi, davanti al Gup Chionna sono finiti 97 imputati: vi sono stati 58 rinvii a giudizio (il processo inizierà l’8 marzo 2018) e 20 condanne in abbreviato per pene che vanno da 1 anno a 4 anni. E’ andata meglio a 15 imputati che sono stati prosciolti con il non luogo a procedere, mentre in 3 hanno patteggiato. La giustizia non è stata infine abbastanza veloce per due degli imputati, nel frattempo deceduti.