Motor’s Lake, tre giorni di festa al Parco Berrini

Cambio di… lago ma formula inalterata: nel fine settimana torna “Motor’s Lake”, la grande festa stagionale organizzata dal Moto Club Gemonio nella quale si alternano gli eventi per i bikers a musica e spettacoli aperti a tutti, con il supporto di un banco gastronomico sempre in funzione.

L’evento, inizialmente ospitato a Gemonio e poi negli anni scorsi spostatosi a Laveno, in questo 2017 si terrà a Ternate, nello spazio del Parco Berrini che si affaccia sulle acque del Lago di Comabbio.

Si comincia questa sera, venerdì 23, con apertura delle iscrizioni per i motociclisti alle 17 e con il via al banco gastronomico alle 18,30. La parte musicale sarà affidata al Dj set di Radio Village con brani anni Settanta e, a seguire, al concerto dal vivo dei “The Connection”. Piatto forte, con inizio alle 22,40 circa, con lo spettacolo dei fuochi artificiali.

Sabato mattino si parte alle ore 8 con una lunga serie di iniziative: dal ritrovo delle Ferrari alla scuola moto per gli under 14; dall’esposizione di moto d’epoca e moto speciali al body painting; dalle bancarelle all’area bimbi fino al “sexy bike wash” e a una visita guidata al sito produttivo della Swm a Cassinetta. In serata, oltre alla gastronomia, di nuovo musica con gli “Stonefyre” e lo spettacolo “Rock School 2″.

Domenica 25, infine, giornata principalmente dedicata al “motogiro” che porterà i bikers sulle strade della nostra provincia. Apertura di nuovo alle 8, mentre i partecipanti al tour motoristico torneranno al Parco Berrini per l’ora di pranzo; nel frattempo ci saranno un ritrovo di auto americane e il loro “car show” a cura di Cruisin. La musica de “I Cavalli Rockabilly” accompagnerà l’ultima giornata di festa.

Anche quest’anno il Motoclub Gemonio conferma, nell’ambito del Motor’s Lake, l’attenzione al sociale che ha caratterizzato le edizioni precedenti dell’evento ma anche altre manifestazioni organizzate dall’associazione del presidente Mattia Bodini. In particolare il club sostiene la Fondazione Piatti di Besozzo e la Fondazione Marco Simoncelli.