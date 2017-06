Movie Rider fa tappa a San Fermo, una serata di musica e film

cinema in piazza proiezione

Prima tappa del cinema estivo itinerante “Movie Rider”. Si parte martedì 27 giugno dal quartiere San Fermo che sarà coinvolto in una serata all’insegna dello stare insieme e della condivisione: l’appuntamento per l’intera comunità è presso l’oratorio Giovanni Paolo II di via Rovereto a partire dalle ore 19.

Oltre alla proiezione del film “Un altro mondo” di Silvio Muccino alle ore 22, protagonisti della serata saranno alle ore 21 i Ku.dA, band emergente di Novara che dal 2013 lavora su un sound musicale nel quale si incontrano world music, pop, funk, rock e elettronica. I Ku.dA sono stati i vincitori nel 2016 del “Premio Giuria Giovani” di Va sul Palco, il concorso organizzato da NATURart e dal Comune di Varese, nell’ambito di Notturno Giovani, con l’intento di promuovere le band giovanili emergenti. Grazie al premio i Ku.dA, in collaborazione con il videomaker Simone Cavazzoni Pederzini, è stata realizzata la videoclip “Quilomacho”, che verrà proiettata prima del concerto. “Quilomacho” è il secondo video di una trilogia che si concluderà a settembre prossimo quando, contestualmente, ci sarà il lancio ufficiale del primo album dal titolo Kudalesimo.

Il programma dell’intera serata riunisce diverse attività svolte nel quartiere, come osserva Stefano Scaturro, presidente della cooperativa sociale NATURart, che gestisce lo Spazio Giovani Atlantide e partecipa al Tavolo di Sviluppo di Comunità: “L’iniziativa è il frutto del lavoro sinergico portato avanti da anni dal Tavolo stesso: attraverso i singoli contributi dei partecipanti, tutto converge a tessere una rete concreta di opportunità. Questa serata ne è un esempio”.

L’iniziativa sarà un momento importante per la comunità di San Fermo per stringersi attorno alla famiglia di Anna Serena Pajetta, scomparsa improvvisamente nella giornata di domenica e particolarmente amata e stimata da tutto il quartiere. L’evento è a ingresso gratuito, rientra nel progetto Movie Rider di Filmstudio ’90 in collaborazione con NATURart e Notturno Giovani.

Il programma intero prevede:

– Dalle ore 19 alle ore 22 stand gastronomico

– Ore 20 spettacolo teatrale a cura del gruppo Preadolescenti dell’Oratorio

– Ore 21 concerto Ku.dA e presentazione in anteprima del loro videoclip

– Ore 22 proiezione del film “Un altro mondo” di Silvio Muccino