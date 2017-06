“Musica Cittadina”, sabato il concerto

Foto varie

«Il concerto della Musica Cittadina aprirà con successo la stagione estiva.- Commenta il consigliere Laura Frulli -È sempre un piacere seguire le performance di questo gruppo di appassionati professionisti nell’esplorazione di un sempre più vasto panorama musicale. La città di Luino ne è orgogliosa».

Il prossimo appuntamento con la Musica Cittadina sarà per sabato 17 giugno alle 21:00 presso l’antica corte di Casa Rossi in piazza Libertà con un repertorio anche di musica jazz. A seguire il 23 giugno si terrà un altro concerto davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo con brani di carattere religioso.

La Musica Cittadina accoglierà l’arrivo della Madonna di Fatima domenica 25 giugno alle 17:00 all’ex campo sportivo di via Lido per accompagnare la processione sino alla chiesa prepositurale.

«Sono molto soddisfatto di tutte queste manifestazioni importanti in cui la musica cittadina ricopre un ruolo fondamentale. -commenta il Presidente Todeschini – Ricordo che quest’anno ben 21 allievi sono passati ad un corso superiore della scuola di musica strumentale: se qualcuno desidera frequentare da settembre, si potrà iscrivere a partire dalle 17:00 ogni giovedì in via Bernardino Luini 5 B. Vi aspettiamo numerosi».