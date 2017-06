Musica e canzoni per cantare lo psicomondo e vincere tutti i pregiudizi

Si chiude nel segno della musica la VI edizione di “Caffè Letterario – Esperimenti per una nuova cultura”. Lo scorso giovedì 22 giugno si è tenuto l’appuntamento finale dell’edizione 2016 – 2017 del progetto della psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, Rosa Versaci: a grande richiesta c’è stato il ritorno degli Psicantria, il noto gruppo che da anni promuove in tutta Italia la “psicopatologia cantata”.

Già graditi ospiti durante una delle precedenti edizioni del Caffè, Gaspare Palmieri, psichiatra e cantautore in arte Gappa, e Cristian Grassilli, psicoterapeuta e cantautore, hanno voluto allietare il pubblico del Museo del Tessile di Busto Arsizio con le loro canzoni che raccontano la psicopatologia da un nuovo, rivoluzionario punto di vista.

«Il progetto Psicantria ha la finalità di far conoscere i disturbi psichici e lo psicomondo attraverso la canzone» hanno spiegato i fondatori del progetto: un obiettivo che si avvicina molto alla finalità dell’ Associazione Culturale “Caffè Letterario” stessa, che punta a portare cultura e psicoterapia fuori dagli studi per renderli alla portata di tutti e abbattere quei pregiudizi che rendono ancora la psicologia il “mondo dei matti”.

Alla fine, in sala cantavano proprio tutti: gli Psicantria si sono esibiti in alcuni dei loro brani più famosi tratti dal loro primo libro / cd, “Psicantria: manuale di psicopatologia cantata” e dal loro secondo libro/cd, “Psicantria della vita quotidiana”. Gli psico- cantautori hanno anche regalato una piccola anteprima del loro prossimo lavoro, in uscita in autunno. La musica ha fatto quello che sa fare da sempre: unire le persone e farle sentire tutte più vicine le une alle altre, senza distinzioni o barriere di alcun tipo. La serata si è poi conclusa con la premiazione, alla presenza del consigliere comunale Albani, dei vincitori del concorso letterario e fotografico organizzato anche quest’anno dall’Associazione “Caffè Letterario”. Un brindisi finale, voluto dalla fondatrice Rosa Versaci e da tutte le socie dell’organizzazione ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima edizione, già pronta a cominciare nel settembre 2017.

Per restare aggiornati sugli eventi del Caffè Letterario, consultare la pagina face book https://www.facebook.com/psicultura/