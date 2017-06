Musica nelle residenze storiche: al via la tredicesima stagione

pittori, quadri, dipinti, sculture

Torna la magia della musica nelle dimore storiche con un ricco calendario di eventi. Per il tredicesimo anno una cordata di comuni insieme alla Provincia di Varese ospita da giugno a settembre concerti di musica classica, e non solo, in alcune delle ville e parchi più belli.

Otto gli appuntamenti che si articoleranno tra Casciago, Azzate, Varese, Brunello, Casale Litta, Inarzo e Daverio, presentati questa mattina dai sindaci dei comuni aderenti e dal direttore artistico della rassegna Maria Roncuzzi.

Dopo dodici stagioni la rassegna è ormai una tradizione attesa e capace di coinvolgere il pubblico nelle sere d’estate in alcune delle cornici più suggestive.

Primo appuntamento a Casciago venerdì 23 giugno a Villa Castelbarco con un concerto omaggio a Maria Callas nell’anniversario della morte con il soprano Gabriella Locatelli Serio e la pianista Patrizia Salvini.

Domenica 2 luglio nel cuore pulsante di Azzate, Piazza Carioli, ci sarà l’esibizione della Fisorchestra Italiana con la direzione e arrangiamenti di Vincenzo Mininno.

Giovedì 6 luglio l’ensemble d’archi de I Pomeriggi Musicali ai esibirà a Villa Recalcati in un concerto dedicato ai novant’anni della fondazione della Provincia di Varese con la partecipazione dell’oboista Andrea De Francesco e la direzione di Mario Roncuzzi.

Il 12 luglio il concerto a Villa Castellani ad Azzate sarà l’occasione per riaprire al pubblico il parco della sede comunale, a termine dei lavori di recupero, con il concerto dell’orchestra de I pomeriggi musicali accompagnati dalla cantante Sarah Riuz con la direzione di Valerio Galli.

Il giorno successivo ai giardini di S. M. Annunciata sarà la volta del concerto di Milano Luster Brass in un viaggio dal ragtime al jazz. Il 21 luglio Casale Litta ospiterà a Villa Zaccheo ensemble di fiati de I pomeriggi Musicali con la direzione e arrangiamenti di Paolo Belloli. L’orchestra de I Pomeriggi musicali, accompagnata dal flauto di Angela Citterio, sotto la direzione di Nuhran Arman si esibirà invece sabato 28 luglio sul sagrato di SS. Pietro e Paolo di Inarzo.

Ultimo appuntamento domenica 10 settembre a Ditta Giglio a Daverio con il trio vocale Susa Zamberlan, Sandhya Nagaraja, Monica Dellavedova di Retrògusto nelle più belle canzoni della prima metà del ‘900 tra Italia, Francia, Germania e le Due Americhe.

