Musica sotto le stelle: due concerti nel cortile di Villa Marassi

Cardano al Campo

Nella cornice del cortile di Villa Marassi in programma un doppio concerto (uno il 17 e uno il 24 giugno) per celebrare la Giornata Europea della Musica sotto le stelle. Per il primo appuntamento, sabato 17 giugno, un grande tributo alla musica meneghina con i TEKA P.

Con “Quater malnatt” (verso tratto dalla celeberrima “Ma mì”) i TEKA P - da quasi vent’anni sulla scena musicale meneghina – portano a compimento il loro tributo a Milano e ai suoi straordinari musicisti degli anni ‘60/’70. Un progetto che nasce nel 2013 e che si è completato con la realizzazione di un nuovo cd uscito a maggio 2015 e che da il titolo allo spettacolo. Non un semplice concerto di cover, ma nuovi e brillanti arrangiamenti di successi e di preziose rarita, composte ed eseguite in quegli anni da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Nanni Svampa e Walter Valdi, importanti pezzi di storia della cultura artistica di Milano. http://www.tekap.it/

Il 24 giugno invece in programma lo spettacolo “Uomini e Dei” a cura della Compagnia Instabile Quick, una tragedia greca musicata dal vivo.

Un sincero e sentito ringraziamento a Massimo Marassi che ci ospita in uno storico spazio Cardanese.