MusicArte festival: al via la decima edizione

evento golf club luvinate

Mercoledì 21 Giugno alle ore 21 riparte il “MusicArte festival”, la decima edizione della stagione concertistica organizzata da Comune di Luvinate e Associazione MusicArte. La serata si svolgerà nel chiostro trecentesco di Luvinate, oggi sede del Golf club Varese, uno dei luoghi d’arte più incantevoli del nostro territorio.

IL PROGRAMMA – Protagonista l’ensemble “Mozart”, composto da alcune strumentiste ad arco de “LaVerdi” di Milano, con l’aggiunta del contrabbassista varesino Emiliano Renzelli e con Fausto Saredi al clarinetto e corno di bassetto. Il programma vedrà piacevoli musiche di Mozart e Salieri.

I PROTAGONISTI – “Sono davvero emozionato per questo importante traguardo raggiunto”, dice Roberto Scordia, direttore artistico di MusicArte “perché vi assicuro che arrivare alla decima edizione di una rassegna concertistica di musica classica in un piccolo paese come Luvinate, è davvero raro. E’ grazie alla passione e al duro lavoro di un gruppo ben affiatato che siamo riusciti nuovamente ad organizzare il MusicArte festival; l’amministrazione locale ci dà fiducia da dieci anni, e noi cerchiamo ogni anno di innovarci, mantenendo però il meglio delle precedenti edizioni; rivedremo infatti il violinista Guido Rimonda e il clarinettista Fausto Saredi, ma ospiteremo per la prima volta altri grandi interpreti tra cui il violista Fabio Merlini e il giovanissimo talento del violino Giulia Rimonda, che a soli sedici anni impressiona per tecnica e profondità artistica. Ogni serata avrà un richiamo alle precedenti nove edizioni, e non mancheranno le sorprese”.

L’AMMINISTRAZIONE – “Per la nostra comunità il festival è diventato un evento tradizionale ed irrinunciabile”, afferma il sindaco di Luvinate, Alessandro Boriani. “Oltre alla qualità degli artisti che abbiamo avuto l’onore di ospitare in questi anni, i quali hanno saputo richiamare nel nostro comune centinaia di persone, per noi le serate del festival rappresentano anche l’opportunità di vivere luoghi di Luvinate non sempre accessibili a tutti, come il chiostro del Golf: un luogo già di per sé bellissimo, ma che nelle sere d’estate e con la grande musica classica è davvero qualcosa di magico”.

L’ingresso è come sempre libero. Info suwww.musicarteclassica.it