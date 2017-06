Nascono i “lancieri e musici del Seprio”

arsago seprio luoghi persone generica

Nel giugno 2014 ad Arsago Seprio, grazie all’impegno di un gruppo di amici e alla sinergia con l’organizzazione del Palio dei Rioni, è stata costituita la prima formazione degli sbandieratori e musici. La direzione era stata affidata fin da allora a Enzo Picazio che aveva militato in uno dei gruppi sbandieratori più importanti d’Italia con all’attivo tournèe in tutta Europa nonché la partecipazione all’inaugurazione dei mondiali di calcio di Italia ’90.

Inizialmente la formazione era costituita da 8 sbandieratori e 6 musici tra cui 4 giovani tutt’ora colonne portanti del gruppo. Lo scopo delle esibizioni è puramente folcloristico e in poco tempo hanno fatto grossi passi in avanti.Nel 2016, infatti, hanno ricevuto, in modo del tutto inaspettato, una decina di richieste d’ingaggio e continue adesioni da parte di adulti e bambini che hanno voluto far parte del gruppo per imparare a utilizzare bandiere e tamburi; questa ottima partecipazione ha fatto crescere in poco tempo la formazione fino a 30 elementi più lo staff e Victor, bellissimo cavallo di razza Shire diventato la loro grande mascotte.

Per questi motivi quest’anno hanno deciso di presentarsi con un’identità più strutturata: “I Lancieri e Musici del Seprio”.

Questa denominazione vuole abbracciare un po’ tutto il territorio di origine e nelle prossime esibizioni presenteranno ufficialmente la loro nuova livrea, il gonfalone e soprattutto la nuova bandiera. Questi elementi sono stati tutti rivisitati con un occhio di riguardo verso l’antica storia del territorio in cui sono nati e con l’obiettivo di rappresentare un ulteriore elemento di valorizzazione attraverso questa antica arte arrivata quasi immutata fino ai giorni nostri.

«Un ringraziamento particolare lo dedichiamo a tutte le persone che ci sostengono e che credono in questo bel progetto, ai Rioni Arsaghesi che hanno reso possibile l’inizio di questa avventura, alla Pro Loco di Arsago di cui attualmente facciamo parte e all’amministrazione comunale arsaghese che ci permette di utilizzare la palestra per i nostri allenamenti. Senza tutte queste sinergie sarebbe di fatto impossibile poter sviluppare questa singolare attività che speriamo costituisca motivo d’orgoglio ma soprattutto un valore aggiunto per il territorio in cui viviamo».

«I Lancieri e Musici del Seprio rappresentano cultura, arte, divertimento e spettacolo e siamo disponibili per esibizioni in vari ambiti come Palio, sagre e iniziative di diverso genere. La nostra attività è aperta a tutti, arsaghesi e non, ed è completamente gratuita».

Chi volesse informazioni o provare a cimentarsi senza impegno con bandiera o tamburo trova il gruppo tutti i venerdì dalle 21.00 presso la palestra comunale di Arsago o contattare direttamente i responsabile Enzo Picazio (Tel. 329 6241046 – Mail: picavinci@alice.it ).

Il primo appuntamento della tournée estiva è dunque il 18 giugno a Comignago in provincia di Novara. Questo paese possiede uno dei borghi più belli e antichi del novarese grazie ad un centro storico rimasto praticamente intatto e recentemente scelto per la giornata FAI di Primavera; il borgo è anche noto alle cronache in quanto è stato il luogo per la celebrazione del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

A seguire, il 24 Giugno, ci sarà la presentazione ufficiale “in casa” al Palio dei Rioni di Arsago Seprio.

Saranno queste le prime occasioni per presentare la nuova impostazione e il nuovo gruppo con uno spettacolo inedito che vedrà il connubio tra adulti, bambini e musici uniti in un’unica grande squadra.

Ogni evento è anche l’occasione per far conoscere e promuovere la storia e i luoghi nei quali si esibiranno; sulla loro pagina Facebook troverete infatti immagini e informazioni delle varie località nonché tutte le info per contattarli, le immagini e i video degli spettacoli.