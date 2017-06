Nelle vetrine del centro la mostra della Polizia

questura di varese, questura

Una mostra in diversi luoghi della città, quella che la Polizia di Stato ha voluto organizzare in occasione del 2 giugno. In alcune vetrine del centro cittadino infatti, sarà possibile trovare del materiale proveniente dal Museo Storico della Polizia di Stato ed una moto risalente al 1968 proveniente dall’autocentro di Milano.

Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di alcuni attività commerciali come La Feltrinelli librerie, Salmoiraghi & Viganò, Brusa Pietro & figli s.n.c. e BBB SpA Boggi, che hanno aderito all’iniziativa. Nelle vetrine sarà possibile trovare alcune divise storiche del Corpo delle Guardie di P.S. dal 1882 agli anni ’70 nonchè una moto della Polizia Stradale risalente al 1968. Sarà possibile ammirare le vetrine fino al 6 giugno.