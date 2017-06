Neopatentato ubriaco provoca tre incidenti

Tre distinti incidenti causati in serie lungo il tragitto che, forse, lo avrebbe portato a casa. E’ stato il risultato della sciagurata serata alcolica di un ventenne di Legnano, “neopatentato” che, a bordo della Fiat Idea della madre, è stato fermato alle 21 circa di mercoledì dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Legnano, chiamati dalle altre persone coinvolte.

Lo hanno bloccato all’intersezione tra Via Bramante e Via Resegone dove, verosimilmente senza fermarsi allo stop, aveva provocato un indicente con una Ford Fiesta con a bordo marito, moglie ed una bambina di 2 anni, tutti rimasti lievemente feriti e soccorsi sul posto da un’ambulanza del 118.

L’autista della Fiat Idea era evidentemente in stato di ebbrezza tanto da rendere necessario l’accompagnamento in caserma per i successivi accertamenti. Ma proprio mentre i militari, rilevato l’incidente, stavano per far rimuovere le auto e ritornare al Comando di Via Guerciotti, la Centrale forniva loro la notizia che un piccolo monovolume grigio scuro aveva causato due distinti incidenti svoltando dalla SS. 33 del Sempione su Via San Francesco e poi si era dato alla fuga.

Gli operanti non ci hanno messo molto a capire che si trattava della stessa autovettura e il conducente, malgrado sulle prime fosse reticente, poi lo ha confermato. Spostatisi sul luogo dell’altro sinistro si accertava che le autovetture coinvolte erano addirittura due: una Tiguan con a bordo una donna e tre bambine e l’altra una Skoda con a bordo un uomo. Tutti loro fortunatamente rimasti illesi, ingenti i danni alle macchine.

In Caserma l’accertamento con etilometro confermava i sospetti. Il giovane aveva bevuto. L’alcooltest segnava 1,24 g/l (grammi/litro) laddove il massimo consentito per i neopatentati è zero. Al vaglio la sua posizione in relazione alla fuga a seguito del primo incidente. La patente gli è stata ritirata.

Alle 3 di notte, poi, in Via Venezia, il titolare di un esercizio commerciale segnalava di aver sentito un grosso rumore provenire dalla strada. Uscito aveva notato che una piccola jeep, una Suzuky Jimmy, si era schiantata contro la sua Audi Q5.

Il conducente, un 43enne legnanese già noto alle forze dell’ordine, era non solo evidentemente in preda ai fumi dell’alcool ma anche particolarmente agitato. Al controllo con Alcooltest la situazione, questa volta, era molto più grave: 2,75 g/l il risultato. Anche qui auto sequestrata e patente ritirata.