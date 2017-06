Nicola Poliseno ha pronta la sua squadra

giunta Poliseno 2016

Squadra che vince, non si cambia. Sarà la più banale delle sintesi, vero. Ma davvero non si può che ricorrere alla formula, di fronte alla nuova giunta di Nicola Poliseno. Che – dopo il plebiscito e la rielezione al primo turno – riparte con una giunta identica a quella precedente, con un’aggiunta. «Non ho mai avuto un dubbio su di loro, hanno lavorato bene e per i prossimi 5 anni vogliamo lavorare ancora meglio».

Partiamo con l’unico cambiamento, che è la vera novità: in giunta entra Paola Saporiti. Una scelta quasi obbligata: perchè serviva una donna per garantire gli equilibri di genere e perché Saporiti è la più votata in assoluto, con oltre 300 preferenze personali. Si occuperà di commercio, attività economiche, sicurezza, Polizia Locale, ProCiv. «Vengo da una esperienza bellissima in 5 anni di consiglio comunale – spiega Saporiti – l’essere stata ripagata dai voti è per me una conferma di aver lavorato bene. Ringrazio per la fiducia, spero di fare un buon lavoro».

Saporiti prende le deleghe che il sindaco aveva tenuto per sé negli scorsi anni, dopo l’addio alla giunta di Giambattista Oliva, che era stato assessore per due anni e mezzo. Per il resto, appunto, conferme su tutta la linea: Osvaldo Coghi al territorio e lavori pubblici, sarà anche vicesindaco. Anna Lodrini ai servizi sociali, con le deleghe a disabilità, famiglie, piani di zona, lavoro e pari opportunità. Salvatore Maida all’istruzione; Alessandro Passuello alle politiche giovanili, culturali e sportive.

Infine: il sindaco Poliseno tiene per sé le deleghe all’attuazione programma, al personale e quelle “pesanti” al bilancio e alle partecipate.

«Il programma elettorale è molto chiaro, su questo la città ci ha dato grandissima fiducia: si parte dal lavoro fatto» dice Poliseno. Tra i maggiori risultati cita il nuovo assetto di viabilità in centro, la palestra delle scuole Dante, la ristrutturazione “pesante” delle scuole Orlandi. «Abbiamo risvegliato una città che era un po’ sopita dal punto di vista culturale, abbiamo saputo aiutare le famiglie e chi ha davvero bisogno».

Come già anticipato settimana scorsa, il sindaco intende anche lavorare sulla partecipazione coinvolgendo «il più possibile i consiglieri comunali, con deleghe a tempo e a obbiettivo». È un obbiettivo generale, anche se per ora non vengono identificate specifiche deleghe. C’è tempo, anche perché il consiglio non si è ancora riunito formalmente: la prima seduta sarà venerdì 23 giugno.

Si sa invece almeno un punto della prima riunione di giunta. «La prima problematica affrontata nella prima giunta del 2012 era l’asilo L’Aquilone. In questi anni abbiamo dato stabilità con un comodato d’uso alla Fondazione per 20 anni, con l’impegno a sostenere la Fondazione nelle migliorie. Ecco: la prima giunta di quest’amministrazione, giovedì 22, sarà dedicata proprio alle migliorie che la Fondazione ci chiede».