No ospedale unico, la raccolta firme fa tappa a Olgiate e Samarate

L\'area dove sorgerà l\'Ospedale Unico

Nuovo weekend di mobilitazione pr il comitato Difesa del Diritto alla Salute del Varesotto: il comitato raccoglierà le firme contro l’ospedale unico Gallarate-Busto sabato 10 giugno dalle 9,30 alle 12 a Olgiate Olona in via Mazzini.

Domenica 11 giugno sarà presente dalle 9,30 alle 12 ancora ad Olgiate Olona in piazza Volontari della libertà e a Samarate in piazza Italia.

«Rispetto a un progetto che ancora non sa spiegare il motivo dell’unificazione dei due ospedali, perché le eccellenze non possono essere fatte negli ospedali esistenti, quale sarà il riordino dei servizi di cura e riabilitazione, quali saranno i costi, come e da chi verranno sostenuti (con l’unica certezza più volte ribadita all’ingresso di partner privati col project financing), come mai non si hanno già a disposizione dati epidemiologici indispensabili per ogni decisione sulla sanità, quali conseguenze vi saranno sui servizi territoriali (gli accorpamenti in un solo ospedale dei reparti di urologia, otorino e neurologia stanno dimostrando quel che accadrà: meno posti letto, meno operazioni, aumento dei tempi di attesa), il Comitato per la salute del Varesotto, chiede di usare i soldi per migliorare i due ospedali».

«Perché sono più vicini ai cittadini e più facilmente raggiungibili anche dai paesi limitrofi, da chi è anziano o da mamme e papà con bambini piccoli. Perché dispongono di un numero maggiore di posti letto rispetto all’ospedale unico anche prendendo per buone le previsione più ottimistiche già anticipate. Perché sono stati oggetto di importanti ristrutturazioni (il padiglione polichirurgico a Busto, il padiglione Trotti Majno e la traumatologia a Gallarate)».

«Al fine di facilitare la raccolta di informazioni e segnalazioni, che sempre più vengono portate dai cittadini al comitato, è stata creata un apposito indirizzo mail: comitatosalutevaresotto@gmail.com. Ciascuno potrà quindi rivolgersi al comitato per raccontare le proprie esperienze nell’usufruire delle cure ed eventualmente i disagi incontrati. Potrà anche contattarci per contribuire a raccogliere le firme e a fare informazione. O semplicemente per dirci come la pensa».