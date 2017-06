Nomine più trasparenti in Comune

Poltrone e assegnazioni di incarichi sotto gli occhi dei cittadini. Cambia il regolamento, ed ecco le novità: i curricula di chi si candida a guidare una azienda comunale (con un posto in cda, come revisore o altro) saranno inseriti nel sito internet del comune, i colloqui con il sindaco saranno aperti al pubblico e potranno anche avvenire in streaming. Lo prevede la bozza di regolamento, presentata ieri in commissione affari generali, dal sindaco Davide Galimberti e dalla maggioranza, in particolare da Enzo Laforgia di Progetto Concittadino, la lista che più ha spinto per l’introduzione delle procedure di nomina ispirate dal decreto trasparenza e dalla campagna “Sai chi voti, politici trasparenti” promossa da varie associazioni tra cui il Movimento consumatori.

Un punto certamente innovativo è la trasparenza dei curricula. Vale un esempio: lo scorso anno Varesenews, dopo le nomine nelle partecipate di luglio, chiese al Comune di Varese l’accesso agli atti di tutti i profili dei candidati, ma Palazzo Estense dovette scrivere a tutti e chiedere il nulla osta alla visione dei loro profili. I curricula furono disponibili solo a dicembre, molto mesi dopo, vanificando in questo modo la trattazione di una notizia che nel frattempo non era più al centro del dibattito. La procedura ebbe un costo per Palazzo Estense. Ebbene, in quei sessanta curricula, c’era un po’ di tutto, anche persone che non avevano alcuna competenza sulle materie trattate dalle aziende in oggetto. Vi erano persino profili scritti a penna, o ancora alcuni curricula di pochissime righe (anche tra chi poi è stato scelto).

Il nuovo regolamento introduce alcune novità, come ad esempio l’elenco dei candidato pubblicati nel sito del comune “immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature”. Infatti, dice il regolamento, “la partecipazione al bando implica l’assenso incondizionato alla pubblicazione integrale del cv presentato”.

Le “interrogazioni” saranno aperte alla gente. “La nomina è preceduta dall’audizione pubblica di ciascun candidato effettuata da parte del sindaco ….”. “L’audizione ha luogo presso la sede istituzionale dell’ente, con possibilità di diretta streaming, o altra analoga forma di diffusione“. Inoltre delle audizioni pubbliche è redatto specifico verbale da pubblicare sul sito istituzionale. E anche un riassunto sarà poi pubblicato sul sito.

Equilibrio di genere

Nel complesso delle nomine va garantita la parità di genere per almeno un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in un anno. Va inoltre segnalata al comune la situazione reddituale e patrimoniale del candidato.

COMMENTI

Non c’è stato un voto e il sindaco Galimberti l’ha definita un’operazione in cui il sindaco sceglie le persone più adatte insieme ai citatdini, ma Forza Italia e Lega eccepiscono che non cambia molto e si chiedono se si tratti solo di un’aggravio della procedura. Per Enzo Laforgia di Progetto cittadino è invece un tentativo di far divenire il Comune una “casa di vetro” trasparente per i cittadini.