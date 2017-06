“Non riduceteci la Z”: l’appello degli utenti dei bus di Varese

“Non applicate l’orario estivo alla linea Z” è questo l’accorato appello di un gruppo di utenti alla CTPI, il Consorzio Trasporti Pubblici Insubria per questa estate.

L’appello, inviato per conoscenza anche all’assessore alla Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici del Comune di Varese Andrea Civati chiede «Di poter usufruire per la linea Z, nell’ormai imminente periodo estivo e contrariamente alla consuetudine, del medesimo servizio previsto durante l’orario scolastico».

Il motivo è spiegato dagli stessi proponenti: «E’ possibile infatti riscontrare come l’applicazione dell’orario estivo ridotto modifichi gli orari delle corse, già esigue e mai puntuali, sottraendo a noi utenti/lavoratori due servizi giornalieri soprattutto negli orari di punta – spiegano gli utenti – Cogliamo anche l’occasione per segnalare che gli autobus utilizzati sulla linea spesso sono privi di aria condizionata, con bocchettoni di aerazione sprovvisti di alette; la scorsa estate, altri automezzi invece pur essendone dotati, scaricavano condensa bagnando sedili e passeggeri. Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta e nell’attenzione che vorrete riservare alla manutenzione degli autobus, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti».