Non solo studio, il Cairoli presenta il suo “talent”

liceo cairoli varese

Una decina di concorrenti, quattro giudici, un teatro intero per ospitare i tanti spettatori attesi. Torna il “Cairoli’s got talent” la manifestazione nata cinque anni fa, durante l’occupazione del liceo contro la politica dei tagli, e che metterà in gara studenti ed ex del liceo classico cittadino domenica 4 giugno.

Un evento atteso, diventato ormai una delle tante tradizioni che il Cairoli propone nel corso dell’anno scolastico: « Vuole essere un momento aperto all’intera città – hanno spiegato i rappresentanti di istituto – un momento di divertimento e di festa che vogliamo condividere».

I preparativi fervono, parallelamente alle altre iniziative, a partire dal “Prom” la festa stile college che vede gli studenti in abito da sera per concludere l’anno scolastico: « È un regalo che vogliamo fare alla città anche per dimostrare la vivacità che si vive in questa scuola, spesso considerata un luogo snob di solo studio».

La serata vedrà alternarsi sul palco cantanti, musicisti, un coro gospel, ginnasti. Tra un pezzo e l’altro non mancheranno sorprese e digressioni divertenti: « Questo liceo è molto attivo sul territorio e offre sempre occasioni importanti – ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti intervenendo alla presentazione del Cairoli’s Got talent - sapete che abbiamo presentato la candidatura cittadina per diventare “capitale dei giovani”. Eventi come il vostro vanno in quel segno e danno consistenza alla nostra proposta».

L’appuntamento è per domenica 4 giugno alle 21.00 al Teatro Apollonio di Varese. Non è previsto biglietto ma sono ben accette offerte per sostenere i tanti costi di questo liceo già proiettato a definire il prossimo evento.