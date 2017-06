Notte di festeggiamenti: in sette soccorsi per intossicazione etilica

Foto varie

Notte di straordinari per gli operatori sanitari del 118. L’estate e le tante occasioni di svago hanno favorito i brindisi che, in alcuni casi, si sono trasformati in problemi seri.

Per cinque volte, al 112 NUE è arrivata la segnalazione di problemi legati all’eccesso di alcol. Due interventi sono stati fatti poco dopo la mezzanotte e attorno alla 1.30 a Gallarate dove è rimasta coinvolta anche una ragazzina di 17 anni.

Un intervento è stato effettuato a Varese, presso l’impianto sportivo di via Salvore dove è stato soccorso un giovane di 21 anni poco dopo le 3 della notte scorsa. A distanza di mezz’ora, l’ambulanza è ripartita questa volta in direzione di Tradate per soccorrere un diciottenne. Il primo caso era avvenuto la notte di sabato, attorno alle 22.30 a Busto Arsizio, per un uomo di 48 anni il quale però ha rifiutato il soccorso.

Altri due interventi sono avvenuti a Origgio da parte del 118 di Milano, uno alle 3.30, un ragazzo di 20 anni, e uno poco prima delle 4. In quest’ultimo caso, però, il paziente non è stato trasportato in ospedale.