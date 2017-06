Da novant\'anni di storia saronnese, Fimi il leader mondiale dei display medicale

In pochi lo sanno ma a Saronno, a pochi passi dal Municipio, vengono prodotto i display medicali utilizzati dai leader mondiali per la produzione di sistemi diagnostici e chirurgici. A raccontare questo successo “made in Italy” è Franco Martegani direttore generale della Fimi, società del gruppo Barco, che ha sede in via Banfi.

In occasione dei novant’anni di attività la società ha realizzato una giornata di porte aperte in cui ha mostrato il suo stabilimento, completamente smart e rinnovato, ad un ricco parterre di autorità civili guidate dal presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo, militari e religiose. “Siamo una realtà che produce alta tecnologia a Saronno non in Cina” ha esordito con orgoglio il dg durante presentazione.

La storia iniziata nel 1926 con la produzione di materiali isolanti su licenza americana: poi la radio con il marchio Phonola, i televisori con alcune soluzioni di design che rendono l’azienda famosa nel mondo. Nel 1969 l’ingresso nel gruppo Philips e nel 1988 si apre quello che oggi è il core business: l’attività nel settore dei monitor medicali. A fine anni Novanta un momento di crisi in cui l’azienda cambia pelle: tanta esternalizzazione, a realtà del territorio, cambio di mentalità, da industriale a imprenditoriale, e una riduzione del personale (“con sudore e lacrime ma senza sangue” precisa Martegani visto che tutti gli esuberi vengono riassorbiti da nuove realtà come A-novo con cui dividono gli spazi). L’ultimo capitolo nel 2010 con l’ingresso in Barco, gruppo belga, leader mondiale nel settore dei sistemi professionali di visualizzazione.

Oggi in Fimi lavorano 108 persone in una realtà in cui negli ultimi 7 anni sono stati fatti investimenti per 4 milioni di euro di cui 1,5 sulle linee produttive e 2,5 sul plesso produttivo. “Essere leader tecnologico in un’industriale dinamica come quella dei display – ha spiegato Martegani – è un traguardo certamente ambizioso: Fimi può contare sui suoi cervelli ma anche sulle sinergie e sulla collaborazione con altri gruppi e con il territorio”.

“La Fimi è da sempre una grande impresa del territorio che ha reso orgogliosi generazioni di saronnesi per la qualità dei suoi prodotti – ha dichiarato Raffaele Cattaneo – Ho partecipato con grande piacere alle celebrazioni per i primi 90 anni di una impresa che in un settore particolare come quello dell’elettronica ha saputo ritagliarsi una nicchia di mercato significativa, come i monitor nel campo della medicina, dimostrando come nei fatti anche nell’elettronica sia possibile restare competitivi e mantenere gli impianti produttivi a Saronno nel nostro territorio”.

“Qui – ha concluso il sindaco – il coraggio e una visione imprenditoriale a lungo raggio hanno fatto in modo che si compisse una sorta di miracolo: persone lungimiranti che hanno avuto lo spirito giusto, magari andando controcorrente, ma che poi alla fine hanno raccolto grandissimi risultati”.