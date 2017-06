Nove studenti del liceo Tosi a Nancy per i campionati mondiali di atletica

busto arsizio varie

L’Isf World Championship Athletics è, in ambito scolastico, la massima vetta sportiva. I campionati mondiali studenteschi di atletica sono il punto più alto che uno studente delle superiori può raggiungere facendo sport e i ragazzi della squadra maschile del liceo Arturo Tosi (già campioni regionali e nazionali, ndr) ce l’hanno fatta.

Per questo dal 24 al 30 giugno saranno a Nancy, in Francia, per competere contro coetanei di 32 nazioni dai 5 continenti, nelle classiche discipline dell’atletica leggera. Dal 26 al 28 gareggeranno, prima tra scuole e poi (in un trofeo particolare chiamato Stanislav Meeting) insieme ad atleti delle rispettive nazionali agonistiche. Il 28 e il 29 giugno saranno due giorni dedicati anche all’interscambio culturale tra gli studenti dei diversi Stati.

Questa mattina sono stati ricevuti in sala consiglio dal vicesindaco e assessore allo Sport Stefano Ferrario che ha consegnato loro una targa a ricordo di questo avvenimento e un buono per un mese di piscina gratis alla Manara: «La città di Busto è orgogliosa di voi – ha detto Ferrario – ve lo dice uno che ha fatto sport, finchè ha potuto, a livello agonistico. Sono un fervente sostenitore dell’obbligo sportivo per tutti i giovani».Anche l’assessore alla Cultura Paola Magugliani ha voluto salutare i ragazzi: «Ricordate sempre il detto latino mens sana in corpore sano».

Insieme a Gianluca Denti, Matteo Crosta, Leonardo Cagelli, Klaudio Gjetja, Matteo Crespi, Matteo Tagliabue, Nicolò De Bernardi, Luca Abadini e Jacopo Evi c’era anche il professor Maurizio Moscheni, amato da tutti gli studenti del Tosi per la sua capacità di trasmettere la voglia di fare sport ai suoi allievi, la preside dell’istituto Patrizia Iotti,Giuseppe Gazzotti dell’Ufficio scolastico provinciale e allenatore di sci, il presidente delle Associazioni Sportive bustocche (Assb) Massimo Tosi e l’atleta della Pro Patria Arc Serena Troiani.