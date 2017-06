Nuova ala della Tci: tagliano il nastro Librandi, Comi e Fagioli

Nuova alla Tci: tagliano il nastro Librandi, Comi e Fagioli

“Siamo molto contenti di vedere imprenditori legati al nostro territorio continuare la propria sfida, ottenendo grandi risultati: l’inaugurazione di questa nuova linea produttiva dimostra che la lungimiranza e l’attenta pianificazione possono portare a grandi successi”.

Così il sindaco Alessandro Fagioli ha commentato il taglio del nastro della nuova ala della Tci, azienda saronnese che nella giornata di oggi ha aggiunto un altro tassello alla propria attività. “Attualmente diamo lavoro a oltre 400 persone – ha detto il titolare della Tci, Gianfranco Librandi – abbiamo nel corso degli anni perfezionato diverse partnership a livello europeo e mondiale secondo l’intuizione che il nostro settore sarà di capitale importanza nel campo delle comunicazioni. Non per niente la presenza oggi dei massimi dirigenti della Samsung (ospite della giornata c’era il vice presidente esecutivo dell’azienda coreana) testimonia i grandi passi avanti che abbiamo fatto in questo settore”.

La nuova ala produttiva nel corso dei prossimi mesi darà lavoro a diverse decine di persone, si comincerà con una trentina di assunzioni per arrivare a circa un centinaio di addetti al completamento del nuovo settore. “E’ questo un ottimo esempio di come far fruttare investimenti a medio e lungo termine in un’azienda, raggiungendo ottimi obiettivi – ha affermato il sindaco Alessandro Fagioli al taglio del nastro – e siamo certamente contenti che questo sia accaduto nella nostra città e sul nostro territorio, da dove peraltro arrivano gran parte dei dipendenti dell’azienda”. Presente all’inaugurazione e al convegno che ha preceduto il taglio del nastro anche l’eurodeputato Lara Comi.