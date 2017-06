Nuova protesta dei lavoratori Bertschi davanti alla Hupac

Gli autisti dei camion Bertschi sono tornati questa mattina (lunedì) a presidiare l’ingresso della Dogana di Busto Arsizio per protestare contro le condizioni di lavoro imposte dall’azienda svizzera. Ad un mese e mezzo dalla prima protesta i tentativi di mediazione non sono andati a buon fine e – a questo punto – i lavoratori chiedono di poter parlare con i vertici dell’azienda.

«Abbiamo scritto al signor Bertschi perchè temiamo che i vertici dell’azienda non sappiano bene cosa sta succedendo in Italia – spiega Antonio Ferrari della Cub – la direzione locale, nonostante la nostra disponibilità al dialogo, non è venuta incontro a nessuna delle nostre richieste, per questo siamo di nuovo qui e andremo avanti ad oltranza». Presidio davanti all'ingresso della Dogana Hupac di Busto

Per il momento i lavoratori, una quarantina quelli che hanno preso parte allo sciopero con una delegazione che è arrivata dalla sede di Pomezia, hanno solo rallentato il movimento dei camion in uscita dall’area doganale ma, se non ci saranno segnali da parte dell’azienda, sono pronti anche a bloccare del tutto il passaggio. La protesta, infatti, andrà avanti fino a quando non ci sarà un segnale da parte della società.

Sul posto erano presenti anche le Forze dell’Ordine con Polizia e Carabinieri a cercare di calmare gli animi più accesi.