Nuovi voli da Malpensa, Cina ed Europa più vicine

Beato chi parte... Foto dall'aeroporto di Malpensa all'alba del 7 agosto di Janaina Kaiowà Guaranì

Si aggiungono nuove rotte intercontinentali ed europee da e per l’aeroporto di Malpensa. La Cina è sempre più collegata al primo aeroporto del nord Italia grazie a 4 nuove destinazioni: Nanchino, Jinan, Tientsin e Shenyang grazie alla compagnia aerea Neos. Anche Meridiana guarda ad est e aggiunge un volo da e per Mosca.

Aumenta anche l’offerta per l’Europa con nuovi voli low cost. Eastern Airways aggiunge un volo per la città francese di Rodez mentre FlyBe collega Londra attraverso l’aeroporto di Southend. Anche Easyjet allarga il proprio raggio d’azione dal Terminal 2 con Granada, Santiago de Compostela, in Spagna, e Zara in Croazia. Anche Tunisair aggiunge una meta con la città turistica di Monastir.