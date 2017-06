Oltre 200 eventi per l’estate varesina

Gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi per festeggiare la fine dell'anno scolastico

Oltre 200 eventi dal centro al Sacro Monte e nei quartieri, tantissimi spazi in città coinvolti, decine di associazioni culturali. Questi sono i numeri della nostra estate varesina da oggi consultabili sul libretto realizzato dal Comune di Varese: Estate Varese 2017.

Da questo weekend e fino a settembre si possono trovare elencati gli eventi principali che animeranno l’estate varesina. Una semplice guida da conservare o da consultare sul proprio smartphone per essere aggiornati su tutta l’offerta culturale e di intrattenimento che si svolgerà a Varese in questi mesi. Numerosi gli eventi che si svolgeranno anche nei quartieri, inseriti nel libretto nella speciale sezione Estate nei Quartieri. Poi spazio agli eventi divisi giorno per giorno e informazioni utili sulla funicolare che porta al Sacro Monte. E ancora notizie su mostre e concerti e molto altro ancora. Il libretto Estate Varese 2017 è consultabile al link: http://www.comune.varese.it/estatevarese2017

Il libretto sarà poi tra qualche giorno aggiornato anche con la programmazione che si sta realizzando in occasione delle pedonalizzazioni in programma le sere di tutti i venerdì e sabato estivi. In questo caso gli eventi sono organizzati grazie ad una collaborazione con i commercianti, le associazioni di categoria e l’assessore alle attività produttive, Ivana Perusin.

«L’estate varesina ci regala tantissimi eventi che dal centro al Sacro Monte passando dai quartieri di Varese animeranno la Città Giardino fino a settembre. Sul libretto sono state raccolte oltre 200 iniziative e altre se ne aggiungeranno ancora – dichiara Davide Galimberti, sindaco di Varese -. Alcuni grandi iniziative in realtà si sono già svolte prima che il libretto venisse pubblicato. Penso alle migliaia di persone che hanno partecipato al concerto di Antonella Ruggiero: una serata magica che ha mostrato le grandi potenzialità e l’immensa bellezza dei nostri Giardini Estensi. E ancora la rassegna di Convergenze che è già partita con molte iniziative e le tante sagre e manifestazioni. Questo libretto, che spero posso essere utile a tutti i varesini e turisti, vuole essere una guida per poter conoscere e scegliere tra le tantissime proposte che la nostra città e le tante realtà attive sul territorio sapranno offrire ai cittadini e a chi visiterà la nostra splendida città in questi mesi estivi».

Da oggi il libretto Eventi Varese 2017 è consultabile nella versione online e da lunedì verranno realizzati anche i libretti stampati che si potranno trovare in varie zone della città: dall’ufficio informazioni in piazza Monte Grappa, allo sportello URP del Comune di Varese in via Sacco fino ai negozi del centro e nei quartieri.

«Quattro mesi, tantissime associazioni culturali coinvolte, oltre 200 eventi in tanti luoghi diversi della città – prosegue Roberto Cecchi, assessore alla Cultura e Turismo -. Questa è l’estate varesina, una città in fermento che grazie alle tante proposte cucirà una tela culturale e di intrattenimento che unirà i diversi spazi di Varese. Varese è questa, un insieme di luoghi e persone capaci di riempire di significato la nostra città Giardino attraverso un’intensa proposta culturale. La kermesse che si andrà a svolgere dimostra l’attenzione e l’impegno che le tante realtà e associazioni hanno per la nostra città. Riusciamo così a mettere a sistema la grande ricchezza di luoghi speciali e straordinari grazie al protagonismo di tanti attori che animeranno l’estate varesina. La narrazione si svolge così attraverso la musica, il teatro, il cinema e diventa cultura diffusa».

L’estate varesina accenderà i riflettori anche sui quartieri: decine le iniziative in programma. «I quartieri come teatri naturali della kermesse estiva di Varese. Angoli noti e meno conosciuti della città su cui si accendono riflettori speciali – spiega Francesca Strazzi, assessore ai Quartieri e alla partecipazione -. E’ questo il senso della proposta per l’estate nei quartieri di Varese. Tanti quartieri e decine di eventi che fino a settembre animeranno e valorizzeranno i nostri rioni. Come ad esempio l’iniziativa Movie rider che per tutta l’estate girerà i quartieri portando un cinema itinerante negli spazi rionali di Varese».