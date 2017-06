Omicidio di Cislago: una lite finita nel sangue

Coltello apertura

Con chi ha trascorso le sue ultime ore di vita Jalem Khamckhi 25enne tunisino senza fissa dimora presente irregolarmente in Italia ucciso nella notte di domenica in via 4 novembre? E’ quello che stanno cercando di appurare i carabinieri della compagnia di Saronno che, con il nucleo investigativo di Varese, sono all’opera sulle indagini sull’omicidio avvenuto poco dopo mezzanotte.

Secondo quando ricostruito in questa prima fase tutto è iniziato con una lite tra alcuni stranieri che si trovavano in via 4 novembre. I toni sono presto saliti tanto che molti residenti della centralissima via si sono affacciati dalle finestre per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Quindi un urlo e il fuggifuggi. Immediate le chiamate alle forze dell’ordine e al pronto intervento sanitario. Arrivati sul posto carabinieri e soccorritori della Croce Rossa di Saronno hanno trovato il 25enne in una pozza di sangue. Accanto a lui il coltello con cui era stato ferito alla gola. E’ stato portato all’ospedale di Saronno dove è presto deceduto. Lo straniero, diventato padre da pochi mesi di una bimba da una 17enne, risultava essere però senza fissa dimora ed occupazione. In passato aveva avuto problemi con la legge anche legati al commercio di droga.